俄羅斯通訊社「塔斯社」（TASS）及國際傳真社（Interfax）今天引述愛沙尼亞衛生當局報導，愛沙尼亞出現首起武漢肺炎病例，確診患者日前從伊朗入境。

報導引述愛沙尼亞社會事務部長基克（Tanel Kiik）的話指出：「這名男性患者持有愛沙尼亞永久居留證，並非愛沙尼亞公民。」

基克說：「據我了解，他是伊朗公民。」

(中央社)