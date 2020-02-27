新冠肺炎疫情拖累 日本股市下跌逾2％ 15:062020/02/27 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴散，引發了市場的憂心，日本股市今天收盤下跌逾2%。 法新社報導，日經225指數收報21948.23點，跌2.13 %、477.96點；東證股價指數收報1568.06點，跌2.37 %、38.11點。 (中央社) #日本 #日本股市 #指數 #股市 #武漢 也許您會感興趣 國際熱門新聞 鐘南山：疫情首先出現在陸 但不一定源於此 - 國際 德國衛生部宣布大流行 已無法控制疫情 - 國際 幫倒忙？曾讓愛滋病大爆發 川普欽點他坐鎮抗疫 - 國際 杜特蒂就是狂！昨禁台令 今送醫赴台受訓 - 國際 新加坡男子違反居家隔離規定 落得如此下場 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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