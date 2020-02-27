2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴散，引發了市場的憂心，日本股市今天收盤下跌逾2%。

法新社報導，日經225指數收報21948.23點，跌2.13 %、477.96點；東證股價指數收報1568.06點，跌2.37 %、38.11點。

(中央社)

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