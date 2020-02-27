【最新現場】指揮中心記者會 說明防疫相關事項｜2020.02.27

案32外籍移工活動時序。（圖／指揮中心）

指揮官陳時中指出，解除隔離個案有9例，其中有1例死亡，在醫院治療中的還有23人。(疾管署提供)

中央流行疫情指揮中心今天宣布，義大利近期新冠肺炎COVID-19病例數及死亡病例快速增加，鑒於國人至當地感染的風險提高，指揮中心宣布今日起提升義大利旅遊疫情建議至第三級：警告(Warning)，提醒民眾非必要勿前往。此外，指揮中心亦同時宣布，自台灣時間2月28日零時起，自義大利入境，需進行14天居家檢疫。

中央流行疫情指揮中心昨宣布一名非法外籍看護確診新冠肺炎，研判為照顧確診老翁時感染，看護照顧老翁後，又前往另一家醫院照顧他人。該名看護近期曾前往北車、板橋火車站等，指揮中心公布活動足跡，提醒曾前往的民眾自主健康管理14天。

台灣新冠肺炎至今國內確診個案共32例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，從第一案開始至今共9人可以解除隔離，其中案例第十一，也就是搭乘武漢包機返台的台商，經多次採驗，專家認定可以解除隔離出院了。

近日防疫假消息頻傳，內政部次長陳宗彥今在中央流行疫情指揮中心今天表示，每當疫情指揮中心有重大消息宣布後，就會有假消息傳出，目前共查處到116件假消息事件，其中共約談77件，累積107人，警政署刑事警察局副局長朱宗泰呼籲，網路上的不實訊息切勿轉傳，免得觸法。

防疫指揮中心日前宣佈禁止全國醫事人員出國，引發基層醫療人員反彈，今天醫事司司長石崇良表示，相關規範的適用對象排除診所，僅限醫院內員工，相關補償也擴及到任何因疫情而取消的出國行程，另外婚假部分也自動遞延一年。

大甲鎮瀾宮今天宣佈媽祖遶境活動延期，衛福部長陳時中今天表示，特別感謝內政部與宗教界領袖的溝通，由於媽祖遶境的活動是特別大型，相信廟方也有很多困難處，但相信宗教界的領袖與信眾都是有智慧的，也展現出避免社會產生對立以及相關責任的承擔，根據許多的國外經驗，當社會產生對立時，不利於防疫活動，因此對於特定活動的取消都特別感謝。

(中時電子報)