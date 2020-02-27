教育部長潘文忠今天在行政院表示，受新冠肺炎影響，中港澳地區有630名高中以下學生滯留台灣，無法返鄉就讀，教育部將啟動安心就學方案，以隨班附讀等方式提供協助，這些人也可報考本地會考。

教育部今天在行政院會說明新冠肺炎疫情因應相關措施，潘文忠說，教育部透過校安中心掌握，第一天開學各校通報578位學生發燒，已經聯繫家長進一步處理。另外，有些本來在境外就讀的學生因疫情無回到原來學校就讀，這種隨班附讀的經統計有289位，

潘文忠表示，目前滯留台灣的中港澳高中以下學生約630人，因有不同年級，像是國三就涉及升學，為了國中會考， 教育部這方面已開始提前規劃，像是兩地都可以參加會考等考試，部分學生本來要回到中國就讀，但現在回不去了，只能在台灣隨班附讀也可以報考本地會考。

對於滯留在中港澳的學生，潘文忠說，如果還不能回來，希望能夠透過連繫或視訊課程，啟動數位學習，尤其是因應國三學生，因應考試的重點期程都有措施，目前都透過學校提供相關協助。

潘文忠呼籲，屬於升學年段的學生，可以放心，未來會在兩處進行有關的報考或升學，教育部與心測中心及學校都有縝密的規劃，也不會影響國內考生權益，因甚至已考慮到要採取B卷，對國內考試的公平及風險已降到最低。

(中時 )