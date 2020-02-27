在國際指數持續走弱，美國道瓊期指重挫，日韓股續跌，台股開盤不久隨即翻黑，終場以11292.17點作收，下跌141.45點，跌幅1.23％，成交金額2013.42億元。

本周四個交易日，大盤延續下跌走勢，不過，整體下殺量能持續放大，今天更突破2000億元，雖然未跌破前波11138點低點，但就收盤指數來看，已經續創回檔以來的新低，整體量價結構不利多方。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，以日線的角度觀察，目前9日KD指標仍持續回檔整理中，開口也沒有出現縮小的狀況，RSI也持續維持在50之下，持續偏空看待。此外，外資近期受到國際股市氣氛不佳的影響，大舉調節台股，昨日賣超金額更創下史上第六高記錄，整體量價、指標、法人籌碼不佳下，宜保守觀望。

周線來看，雖然本周交易日僅有四天，但整體量能卻明顯比前一周擴大，周K線也留下近400點的下跌黑K線，指標目前也持續回檔。就型態來看，指數似乎維持C波下跌，2月的月線也是收帶有長上影線的黑K線，月KD指標的開口也開始呈現擴大，就中期趨勢來看，盤勢同樣偏向弱勢。基本面下周即將開始反映2月營收，預期不少公司將受到疫情衝擊，整體營收衰退幅度將大於預期，操作更應小心因應。

櫃買指數收在141.96點，下跌3.34點，跌幅2.29％，成交金額440.74億元。

(時報資訊)