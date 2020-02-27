下周國際新聞事件

03/02　周一 自分銀行日本2月製造業PMI終值

Markit南韓2月製造業PMI

Markit歐元區2月製造業PMI終值

Markit美國2月製造業PMI終值

ISM美國2月製造業PMI

03/03　周二 南韓Q4 GDP終值

南韓2月通膨

澳洲央行利率決議

歐元區2月通膨

ISM紐約指數2月

業績報告:惠普企業

03/04　周三 API原油庫存報告

澳洲Q4 GDP

自分銀行日本2月服務業/綜合PMI終值

Markit歐元區2月服務業/綜合PMI終值

ADP就業報告2月

Markit美國2月服務業/綜合PMI終值

加拿大央行利率決議

ISM美國2月非製造業PMI

EIA原油庫存報告

03/05　周四 聯準會褐皮書

澳洲1月進出口、貿易收支

美國1月工廠訂單

美國請領失業救濟人數報告

03/06　周五 日本1月家庭支出

日本1月平均現金所得

德國1月工廠訂單

美國2月非農就業報告

美國1月進出口、貿易收支

美國2月失業率

(時報資訊)

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