下周國際新聞事件
03/02 周一 自分銀行日本2月製造業PMI終值
Markit南韓2月製造業PMI
Markit歐元區2月製造業PMI終值
Markit美國2月製造業PMI終值
ISM美國2月製造業PMI
03/03 周二 南韓Q4 GDP終值
南韓2月通膨
澳洲央行利率決議
歐元區2月通膨
ISM紐約指數2月
業績報告:惠普企業
03/04 周三 API原油庫存報告
澳洲Q4 GDP
自分銀行日本2月服務業/綜合PMI終值
Markit歐元區2月服務業/綜合PMI終值
ADP就業報告2月
Markit美國2月服務業/綜合PMI終值
加拿大央行利率決議
ISM美國2月非製造業PMI
EIA原油庫存報告
03/05 周四 聯準會褐皮書
澳洲1月進出口、貿易收支
美國1月工廠訂單
美國請領失業救濟人數報告
03/06 周五 日本1月家庭支出
日本1月平均現金所得
德國1月工廠訂單
美國2月非農就業報告
美國1月進出口、貿易收支
美國2月失業率
(時報資訊)
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