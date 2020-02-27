工業電腦廠艾訊（3088）2019年獲利續揚、改寫歷史次高，且公司擬配息4元，現金殖利率高達7.04％。雖然台股今（27）日重挫141.45點，但艾訊在高殖利率護體下逆勢放量穩揚，最高上漲2.29％至58.1元，終場小漲0.7％、收於57.2元，領漲工業電腦族群。

艾訊尚未公布2019年財報，自結合併營收47.38億元，年減5.42％。不過，按股利公告揭露資訊，稅後淨利4.6億元，年增達13.16％，改寫歷史次高。以前三季流通在外平均股數計算，每股盈餘（EPS）約5.77元，優於前年5.12元，亦創歷史次高。

以此推算，艾訊去年第四季合併營收12.6億元，季增7.42％、年減0.8％，為全年高點。不過，稅後淨利降至0.72億元，季減達28.65％、年減達37.71％，每股盈餘約0.9元，低於第三季1.27元及前年同期1.46元，雙創近2年低點。

因中美貿易戰影響國際政經局勢，加上前年接獲東歐電子白板專案大單、墊高比較基期，艾訊對去年營運審慎看待，力拚營運維持成長。雖然營收較前年略降，但在本業營運持穩、配合處分閒置廠房2單位挹注，使獲利維持雙位數成長，改寫歷史次高。

艾訊2020年1月自結合併營收4.25億元，雖因春節連假工作天數較少，較去年12月4.69億元減少9.5％，仍較去年同期3.91億元成長8.54％，改寫同期次高。董事會26日通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利4元，並於5月28日召開股東常會。

(時報資訊)