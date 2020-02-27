近來新冠肺炎肆虐，光良原定將3月14日白色情人節2度登上台北小巨蛋舉辦的「今晚我不孤獨」演唱會，不過27日主辦單位聯合數位文創宣布演唱會延期舉辦，據悉門票已售出8成，因國內外疫情尚未穩定，中央已將疫情指揮中心提升至一級開設，考量主管機關及各界專家意見，把藝人、各位歌迷朋友的健康視為第一考量，故主辦單位再三評估後決定延期舉辦。

由於此次演唱會是光良睽違12年再次攻蛋，對於期待已久的粉絲們主辦單位深感抱歉，承諾儘快公佈延後檔期，減少粉絲們等待的時間，也請粉絲們體諒。對此光良所屬唱片公司「星娛音樂」表示疫情發生以來他們都有心理準備，也跟主辦單位聯合數位文創一直保持密切聯繫演唱會是否延期，需要時間讓主辦單位和所有單位協調討論。

不過光良近來仍與團隊照原定計劃準備演唱會包含排練、製作演唱會內容等，「對我們來說，有一場讓大家看的安心、開心的演唱會是最高的原則，以目前疫情的狀況對於工作團隊、表演者、觀眾大家都有疑慮都會擔心，所以主辦方聯合數位文創與我們經過長久的協調宣佈延期，星娛音樂給予最高的尊敬。」

他們也承諾粉絲：「等待疫情過去， 最適當的時間再次回到台北小巨蛋舉辦演唱會，台灣的朋友、海外的朋友，屆時大家可以跟我們一起實現『今晚我不孤獨』的小巨蛋約定。」此外，針對演唱會延期，相關保留票券或退票辦法，詳情請上主辦單位官網及粉絲團公告。原訂3月14日當天同步實體首發最新專輯《絕類》的計畫，也會同步延後發行實體專輯，延長官網預購的期限到3月20日，3月21日正式發行 。

(中時 )