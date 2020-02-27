鐵腕執行！侯友宜：已開始找合適集中檢疫所 15:152020/02/27 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜。（資料照,葉書宏攝） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「若中央的集中檢疫所不夠，由我補位」。新北市長侯友宜日前向中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中建議，要在新北市境內設立集中檢疫所，管理並收費不願配合居家檢疫的民眾。侯友宜27日表示，同仁都開始找地點，已看了幾個地方，確定後會告知，但「地點一定不會對外公布」。 日前新北市開罰兩位擅離住所的居家檢疫民眾，移送中央集中檢疫場所安置也公開宣示，「若中央的集中檢疫所不夠，我來做」。 侯友宜指出，已經開始在找合適地點，但地點不會對外公布，也請民眾放心，對於趴趴走的居家檢疫者，一定會強勢執行。 (中時 ) #集中檢疫所 #侯友宜 #居家檢疫 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 #防疫 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 防老師中鏢 宜蘭提醒中央因應 04:102020/02/23 地方新聞 台商回國居家檢疫！曝14天「荒謬過程」嘆：可能沒人知道 08:032020/02/23 政治 澎湖縣全縣學校防疫總體檢 補助400人以上學校購置紅外線體溫儀 17:422020/02/24 生活 人在牢籠心繫疫情？連千毅竟託律師送千瓶防護液 19:122020/02/24 生活 新冠肺炎疫情擴大 金價狂飆、油價重摔 23:142020/02/24 財經 世衛：陸有效控制疫情 新冠非全球性流行病 08:312020/02/25 兩岸 防疫！澎縣禁活魚運搬船從中港澳入境 16:042020/02/25 社會 口罩戴錯仍被讚爆 正妹身分遭起底是「棒球界雅典娜」 10:002020/02/26 娛樂 用酒精防疫也要防火 陽光基金會提3不原則 11:462020/02/26 生活 因應228連假人潮 台東縣消防局辦理防疫演練 12:142020/02/26 生活 政治熱門新聞 彭文正GG了？傳LSE盛怒準備提告 - 政治 有圖為證？王浩宇稱最混市長不是韓而是「他」 - 政治 玩真的！？韓粉連署向白宮提案 吶喊要罷蔡 - 政治 論文門風暴延燒白宮！網看韓粉決心驚呆了 - 政治 一人毀全黨！她怒批馬英九別再添亂 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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