「若中央的集中檢疫所不夠，由我補位」。新北市長侯友宜日前向中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中建議，要在新北市境內設立集中檢疫所，管理並收費不願配合居家檢疫的民眾。侯友宜27日表示，同仁都開始找地點，已看了幾個地方，確定後會告知，但「地點一定不會對外公布」。

日前新北市開罰兩位擅離住所的居家檢疫民眾，移送中央集中檢疫場所安置也公開宣示，「若中央的集中檢疫所不夠，我來做」。

侯友宜指出，已經開始在找合適地點，但地點不會對外公布，也請民眾放心，對於趴趴走的居家檢疫者，一定會強勢執行。

(中時 )