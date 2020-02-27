在台灣教人學習英文的Youtuber相當多，但是3歲的小妹妹Nina肯定是裡面年紀最小的Youtuber。在影片當中Nina面對鏡頭一派輕鬆，自然流利地用英文介紹家人，或是講過年趕年獸的故事，加上俏皮可愛的娃娃音，都讓人驚呼像極了在國外出生的小ABC，語感自然又架勢十足。

談起為孩子經營粉絲團及Youtube頻道的想法，Nina的媽媽孫頌婷笑著說雖然介紹文字標註「小朋友的英文小教室」，但其實更多是為了紀錄女兒的成長與生活中的點點滴滴。

因為她平日在經營服飾店，Nina跟常著媽咪身邊主動自然地說英文，常讓許多客人及親朋好友驚訝與讚嘆，還經常有不熟的客人會問Nina是不是混血兒，讓孫頌婷靈機一動便以英文小教室當主題，拍起影片放網路分享女兒學美語的心得，孫頌婷認為家庭就是寶貝的第一個學校，

Nina出生開口的第一句話就是英文，是爸媽打造為她母語環境的成果（讀者提供）

冰雪奇緣圓了許多小女孩的公主夢，迪士尼動畫的魅力讓Nina學習更有動力（讀者提供）

孫頌婷說自己以前唸書時最害怕的就是英文課，「以前非常怕跟人家溝通，因為自己覺得發音太爛了…我希望我的小孩以後不要跟我一樣感到自卑。」，加上孫頌婷認為家庭就是寶貝的第一個學校，孩子本身出生在台灣，根本不用擔心中文語文能力發展受限，反倒是英語能力培養得越早開始越好！因此在Nina出生後，孫頌婷與先生就決定要和女兒說英語，即便有些彆扭不習慣也堅持要讓女兒在英語環繞的環境中成長。Nina一歲多開始牙牙學語時所說的第一句話就是英文，這件事讓從來沒有在國外留學過的孫頌婷非常有成就感。

很多人認在台灣要打造英文母語環境根本不可能，不過孫頌婷表示其實有很多方法可以幫助家長達成，例如每個小女孩都超級愛的迪士尼動畫電影冰雪奇緣，就能讓孩子更融入語言的情境，讓孩子學習到很多口語詞彙，更何況每個小女孩都愛穿上藍白紗裙唱電影主題曲，「不要小看動畫的魅力」孫頌婷認真的說。另外在接觸到迪士尼英語教材後，孫頌婷第一次感受到原來學英文可以這麼簡單、這麼生活化，於是多方考慮後決定為女兒訂下這一套要價不菲的教材。

起初Nina的阿公阿嬤非常反對這筆開銷，也覺得小孩這麼小，學得會嗎？後來看見小小的Nina能夠用英語唱歌聊天，效果讓他們相當有感，甚至後來驕傲地帶著Nina去親友家串門子都會要求Nina來一段英語表演。

從出生到現在都由爸媽親自帶的Nina，目前還沒有上幼兒園，平日所有時間都與家人待在一起，最喜歡的活動就是在爸媽的陪伴下一起玩點讀、刷卡學英語。跟著寰宇家庭CAP的學程，孫頌婷感受到Nina快樂自主學習的動力很強，也因為教材內容與生活情境完全接軌，讓Nina在生活當中就可以自然應用美語溝通，時常讓周遭許多親友都以為Nina是在國外出生長大的小朋友。除了教材外，也用心替Nina準備英文動畫、YouTube影片與歌謠，還有寰宇家庭主辦的活動、劇場與嘉年華，Nina全家都不會缺席。

讓孫頌婷印象最深的，就是帶著Nina出國玩時發現她能用英語和外國人主動互動、輕鬆地溝通。「我有發現DVD裡的人物都是外國人，小朋友一邊學習英文也會建立起世界觀，知道『外國人』用英語溝通，也都非常友善。」孫頌婷說，對於語言學習的大方向就是希望提早累積成就感，讓孩子未來在學校接觸到英文學科時不排斥、覺得輕鬆。當然也會希望看見Nina未來在學校各科表現良好，得以爭取獎學金，長大出國唸書，讓現在的美語學習成為Nina探索世界、增廣見聞的好工具。

(中時電子報)