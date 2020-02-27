一名人夫阿明（化名）去年2個女兒到澎湖遊玩時，在妻子給小女兒的舊手機中，驚見好友阿文，多年前傳訊息給妻子「要考慮私奔了」，還甜喊「老婆」，氣的對2人提告求償，基隆地院法官認為，2人互相表達愛意，已非一般朋友間話題，因而判決2人需賠償12萬元。

阿明主張，去年八月與好友阿文一同去釣魚，當時阿文傳了一張現場拍下的彩紅照片給他，沒想到這張照片後來竟成了妻子的臉書封面照，懷疑2人有問題，後來找阿文對質，阿文心虛立下具結書，保證不再與妻子見面，否則願負法律責任。

一個月後，阿明帶2個女兒到澎湖遊玩，小女兒的手機突然跳出登入Gmail訊息，心想手機原本是媽媽在用，就將手機交給爸爸查看，沒想到點進去一看，崩潰看到2人的偷情對話，妻子傳訊「是我害你陷這麼深…我不該跟你聯繫…對不起，我也好愛你」、「現在是怕聊天紀錄被他抓到而已」。

阿文則回訊「老婆，我真的很想陪著你安慰你…我們一起消失」、「妳真的要考慮一下私奔了」。阿明看後氣的對2人提告求債60 萬元。多年好友阿捷則回訊「我只要妳」等語，阿文悲憤提告，向2人求償60萬元。

妻子挨告後辯稱，她等待阿文離婚，但沒簽字辦理離婚，自己就與丈夫分居，後來在阿文勸說下返家，卻遭丈夫家暴，於是找阿文開導，2人並無不正常男女關係。阿文則表示，曾被阿明跟蹤到家中鬧事，強搶他手機，他心生畏懼下，才會切下切結書，對方見他簽了切結書才交還手機。

基隆地院法官認為，根據對話紀錄，阿文稱呼阿明的妻子為「老婆」，已非一般朋友間會提及話題，經考量對阿明侵害程度，判決2人應連帶賠償12萬元，可上訴。

(中時電子報)