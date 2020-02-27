台北市發燒死亡女子家屬抱怨檢警沒有通知相關單位檢驗是否感染新冠肺炎及驗屍，台北市衛生局疾管科更稱未接獲通報，為此，台北地檢署27日表示，報驗當日，持續聯繫衛生局疾病管制科、政風室、衛生稽查科人員至少5次以上，卻獲回覆「無此前例」，打臉衛生局。

北檢指出，報驗當天家屬指死者生前發燒，疑似是「嚴重特殊傳染性肺炎」，因此依規定持續聯繫台北市衛生局疾病管制科、政風室、衛生稽查科人員至少5次以上，並提供死者的資訊，確認死者是否需檢疫、有無居家隔離、居家檢疫或自主健康管理等身分。

不過，衛生單位回覆：無此前例，且非傳染病名單，所以無法到場檢疫。報驗的轄區分局也在同日聯繫防疫專線1922及疾病管制署共4次，通報死者情形，防疫專線1922則回覆「已通報相關機關」；而且疾病管制署回覆，死者若非居家隔離、居家檢疫或獨居情事，就不須疫情通報，如法醫相驗結果有異常，相關檢驗人員再依法通報，北檢及轄區報驗警局都依規定進行通報。

(中時 )