由於擔心疫情在全球迅速蔓延，美國股市反彈乏力，道指和標普500指數再度收跌。根據摩根士丹利資本國際(MSCI)全球股指表現，全球股市市值在過去四個交易日內蒸發3.3兆美元。

大陸境內新增新冠肺炎感染病例數量首次被全球其他國家和地區超越。亞洲報告了數百個新增病例，巴西證實了拉丁美洲的第一例感染，這種新病毒也蔓延到了巴基斯坦、希臘和阿爾及利亞。全球食品集團雀巢暫停所有商務旅行，直到3月15日。

美國衛生當局迄今已處理了59個病例，其中大部分是從一艘在日本隔離數日的郵輪上撤回的美國人。但是總統川普指責經常批評他的有線電視頻道「用盡渾身解數讓(新冠肺炎疫情)看起來盡可能的糟，包括令市場恐慌。」

目前已有約8萬人確診感染新冠肺炎，近2,800人死亡，其中絕大多數在大陸。雖然嚴格的隔離措施有助於減緩疫情在大陸的傳播速度，但在全球其他地方傳播速度正在加快。

世界衛生組織(WHO)表示，大陸週二報告了412例新增病例，而其他37個國家報告了459例。

然而，世衛組織總幹事譚德賽週三在日內瓦建議各國外交官不要隨意使用「大流行」一詞，世衛組織對該詞的定義為一種全球範圍傳播的新疾病。

譚德賽表示：「隨意地使用『大流行』這個詞沒有任何實際的好處，但它在放大不必要的、不合理的恐懼和恥辱感，以及導致系統癱瘓方面確有顯著的風險，這也可能意味著我們無法再控制病毒，但實際上我們是可以控制住病毒的。」他指出，「這也可能意味著我們無法再控制病毒，但事實並非如此。」

(中時電子報)