聞名世界的大甲媽祖遶境確定延期，許多國內大型活動也接連傳出停辦或延期消息。對此，國民黨立委林德福批評政府都在政治考量，中央對於大型集會到底要不要停辦應該有一個準則，不是把責任都推給主辦單位，自己在那邊講模稜兩可的話。

林德福質疑，站在大甲鎮瀾宮董事長顏清標立場，還有各種大型活動承辦單位的立場來說，當然是中央直接訂立標準，畢竟他們還要面對董事會、信眾、活動參加者，有中央的指示他們好交代，但蔡政府目前只會說模稜兩可的話，他們自己不想得罪信眾，又意有所指要人不能辦，不敢決斷。

國民黨立委楊瓊瓔表示，顏清標延期的決定是基於愛護信眾的心，這是有智慧的決定。但她認為現在網路上早就為了該不該辦爭論不休，政府應該讓民眾有所依循，此時防疫最需要的就是穩定民心。

國民黨團首席副書記長林奕華表示，不僅大甲鎮瀾宮有這問題，許多大大小小的活動集會主辦單位近期都很憂心，到底是該繼續辦還是要停？她已經接獲大量民眾陳情，政府應該訂出標準，什麼程度不能辦，什麼程度可以繼續，如果繼續要做到什麼防疫標準？不能把壓力都放在主辦單位上。

林奕華批評政府防疫到現在的作為時常令人無所適從，比如之前發生的社區感染，定義成「零星社區感染」，而之前發生口罩之亂，政府又宣導在學校開放空間其實可以不用戴，但其實很多學校還是很擔心，甚至許多學校的家長日都已經取消，防疫中心應該說明什麼程度的群聚應該有什麼樣的標準去依循。

(中時 )