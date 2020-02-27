台中市政府都發局為鼓勵民眾整建維護老舊房屋外牆及外部環境，今年編列1000萬元預算，補助相關都市更新案規劃設計及施工經費，如符合條件最高可補助總金額70％；都發局強調，老舊建築透過房屋外觀微整形，即可創造經濟價值、美化市容並活絡地方。

都發局指出，「台中市都市更新整建維護補助」補助對象為公寓大廈管理委員會、都市更新團體或機構，屋齡20年以上合法建築物；型態為「連棟透天或獨棟透天式建築物接續達5棟以上」、「3層樓以上雙併式建築物2棟以上」或「6層樓以上整幢建築物」，可提出補助申請。

都發局表示，如位於台中市已畫定優先整建或維護更新地區，或是具有歷史、文化、藝術及紀念價值，極須保存維護並經都更審議會審議同意者，則可不受前述建築物型態限制。

補助項目，包含社區道路及外觀綠美化工程、騎樓整平或門廊修繕工程、無遮簷人行道植栽綠美化、舖面工程、街道家具設施、立面修繕工程（含空調與外部管線整理美化、廣告招牌拆除及鐵窗拆除費用等）、增設或改善無障礙設施、增 設昇降機設備、提高建物耐震能力等。

都發局說，每案不得超過補助項目總金額25％，若具有歷史、文化、藝術及紀念價值，亟須辦理保存維護，補助上限將可提高至50％；經市府公告整建或維護更新地區，補助項目總金額上限為70％；另申請施作項目增設昇降機設備、提高建物耐震能力，分別不得超過核准補助金額45％、55％。

民眾只要檢具申請函文及都市更新事業計畫向都發局提出申請，經「市府都市更新整建維護補助審查小組」初審通過後，送「市府都市更新及爭議處理審議會」審議，通過後核予補助。

都發局強調，今年度起分為2階段受理，現場收件第1次截止收件時間為109年5月15日下午5時；第2次截止收件時間為109年9月15日下午5時。郵寄送件者以郵戳為憑。

(中時 )