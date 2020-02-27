南田里長劉南村指出，當地有很多工廠，都市計畫道路開闢，有助交通改善及地方發展。（王文吉攝）

反對民眾抗議「豐原區11-35號都市計畫道路」開闢工程勞民傷財。（王文吉攝）

正、反意見分歧！豐原區11-35號都市計畫道路打通工程27日舉行第二次公聽會，支持、反對民眾都到場表達意見，現場氣氛火爆。南田里長劉南村表示，當地道路狹小，都市計畫道路開闢有助改善交通；反對民眾則質疑該計畫道路已逾30年未開闢，應解編還地於民。

「豐原區11-35號都市計畫道路」為南北向，全長約400公尺，介於水源路與南田街之間。反對居民表示，周邊鄰近豐原大道及富陽路，有水源路192巷及258巷可銜接水源路與南田街，交通四通八達。市府卻要在距離僅132公尺的水源路192巷及258巷中間再開闢一條巷道，斥資近3億元，其中2億元徵收土地，其功能性、必要性、公益性及迫切性令人質疑。

反對者指出，該都市計畫道路於1981年劃定，超過30年未開闢，依大法官釋憲應解編、還地於民。還有人質疑1981年劃定的都市計畫道路，原本規劃打通到豐勢路，1987年卻「黑箱作業」將部分路段解編，「若要開闢就從水源路打通至豐勢路，否則應全部解編。」

南田里長劉南村指出，當地有很多工廠，都市計畫道路開闢，有助交通改善，地主也有補償金可領。支持跟著附和，道路開闢有助地方發展，民眾不應反對。還有人表示，現有巷道狹窄，垃圾車、水肥車進出不便，要求拓寬並打通為12米道路。

據了解，「豐原區11-35號都市計畫道路」已獲內政部核定補助經費，市府也編列配合預算。主持會議的新建工程處用地科長黃素香表示，將彙整民眾意見，由相關單位確認沒有問題，並取得用地才會進行道路開闢工程。

都發局綜合企劃科長陳碩怡表示，都市計畫道路「曾變更路線」，可能是早年豐原鎮公所擬定的草案，被民眾誤解，已要求豐原區公所調查釐清；至於是否解編、還地於民，市府已將民眾意見送內政部都市計劃委員會，將由內政部決定。

(中時 )