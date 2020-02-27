竹東文創藝術村228連假3天舉辦「舊事二手市集」。（羅浚濱攝）

在台鐵竹東火車站旁的竹東文創藝術村，228連假3天舉辦「舊事二手市集」，首度嘗試讓民眾把家中有用但已用不到的物品，透過每天市集40個攤位交易出去，歡迎各地民眾前來「淘寶」，把到喜歡的舊物帶回家。

發起「舊事二手市集」的吳界說，很多地方舉辦的文創市集，參與門檻較高，一般民眾無法體驗擺攤的樂趣，這次二手市集邀請民眾來擺攤，把家中堆放不再用的舊物，用分享的心情和價格出售。

竹東文創藝術村建築外觀新舊交雜，加上進駐店家都頗有特色，假日辦過多次文創市集，吸引不少民眾來逛逛，已打響名號，嘗試舉辦民眾參與，沒想到招募攤位很就快額滿。

228連續3天假期，上午10點到下午5點的二手市集，每天都有40個攤位，也安排有動態表演來炒熱氣氛。演出節目分別是28日下午1點到3點街頭藝人王龍隆、3點到5點磚木取夥劇團，29日下午1點到2點為兒童雙語互動、3點到5點是歌手Mike Mudd，3月1日下午1點到5點安排歌手Bryant Sing。

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