中華電信今（27日）宣布，為協助企業於防疫期間正常營運並降低營運成本，中華電信與AWS及訊連科技合作，在防疫期間為企業打造最佳雲網融合溝通平台，也持續提供雲網顧問導入、Direct Connect、架構規劃、應用服務搬移、資安監控及服務優化等各項服務，協助企業防疫期間正常營運。

同時提供企業遠端辦公安心包2個月免費優惠服務，內容包含「U企業整合通訊」、「Amazon Chime通訊服務」、「Amazon WorkSpaces的桌面即服務（DaaS）解決方案」及「SSL VPN遠端安全存取服務」等四項服務。

其中，「U企業整合通訊」與「Amazon Chime通訊服務」兩種解決方案，可讓企業員工於居家辦公時，輕鬆的透過個人電腦或行動裝置中的瀏覽器，隨時舉行公司內部線上視訊會議，讓團隊溝通更順暢，亦可透過遠端客戶拜訪與視訊簡報銷售，不用出門，也可輕鬆接訂單，維持工作生產力。另可利用線上直播功能，舉辦新產品發表、記者會、線上研討會與教育訓練課程等，提供員工彈性的工作方式，維持企業正常運作。

中華電信表示，「Amazon WorkSpaces的桌面即服務(DaaS) 解決方案」是一種最安全的遠距辦公解決方案，遠端員工不受設備性能限制，可在任何位置從任何終端裝置，利用網際網路，使用企業內部應用程式與數據，大幅降低IT人員維運設備的負擔，有了Amazon WorkSpaces虛擬桌面服務，企業毋須擔心公司內部資料會暴露風險，也讓員工居家上班可安全的進行資料存取。

「SSL VPN遠端安全存取服務」可讓企業員工居家工作使用瀏覽器時，以加密方式透過網際網路連接企業內部網路，安全存取企業內部資源，另可應用於行動工作員工或企業主管出差，即時連回企業內部網路進行公文審核及緊急事件處理。企業可透過SSL VPN存取服務，提供給供應商與合作夥伴來達成資料傳輸加密，強化並保護企業資訊安全。

(工商 )