副總統陳建仁接受日本媒體訪問時表示，武漢醫護人員感染新冠肺炎，是院內人傳人感染，而不是來自於野味市場，因此應該早點警覺，中國和WHO一直到一月下旬才承認，對全球防疫帶來很大的困難。

2003年SARS期間，陳建仁擔任衛生署長期間，負責台灣抗煞工作，是國際知名公衛專家，日本媒體特別請陳建仁說明本次新冠疫情防疫經驗，以及給予日本防疫工作的建議。

陳建仁指出，台灣在一月初就聽到傳言，說武漢出現了奇怪的不明肺炎，立刻召開傳染病防治諮詢委員會。台灣很早注意到疫情，是因為發現武漢有醫護人員感染，他認為，醫生和護士感染新冠肺炎，絕對不太可能會是去野味市場得到感染的。

陳建仁說：「他們說沒有人對人的傳染（person to person transmission），我心裡想不太可能，除非這些醫生護士常常都跑去野味市場，要不怎麼會從野味市場被感染？」

他強調，後來的報告，發現最早期的病人，根本都沒到過市場，是後來有些病人到了市場，把病毒帶到市場裡去。「可以人對人傳染」，對傳染病防疫是很重要的，可是中國一直到一月下旬才承認，WHO也是跟著中國後面才承認這個事實，這對於全世界的防疫就造成很大的困難。

日本媒體詢問，中國目前進行「封城」行動，WHO給他們的評價很好，認為有助控制疫情，陳建仁對此事的看法是什麼？

陳建仁回應，「封城」是全世界第一次有這樣做的防疫措施。台灣沒有封城的經驗，我們只有封和平醫院的經驗。但是和平醫院的封院，實際上，這個構想是不錯的，就是說把可能感染的人，或者是被感染的人，以及醫護人員在一個比較隔離的地方，不要感染到其他人。然後讓這些人能夠得到很好的醫療照顧，讓外面的人也可以去支援，這是很好的。但是，封院不好的地方，是因為關得太倉促了，讓民眾沒有準備好，所以（就變成）就很複雜。

陳建仁表示，台灣得到封城的資訊很少，不曉得封城前跟封城後的狀況是如何？也不曉得是不是封城本身帶來病例的減少？如果一個地區被感染後，它的感染病例通常都會一直上升，可是當達到很多人感染後，病例數就開始下降，這是否因為封城導致的效果，他沒有經驗，全世界也都沒有人有這樣經驗。對於WHO說這是封城才達到的效果，陳建仁站在科學家的角度來看，他認為目前還需要蒐集更多的證據，才能證明封城是否確實有效果。

然而，封城付出了很大的代價。這些經濟上、人民生活平安、安全的代價等，都需要考慮。陳建仁認為，與其要等到疫情很嚴重、要封城，還不如剛開始在醫院裡面知道有群聚感染 （clustered cases）的時候就去做防疫。

陳建仁表示，以這個例子來看，任何一個好的流行病學家，或者是防疫的專家，都要去看「first sign」──第一個跡象，也就是第一個可能爆發流行的跡象，就要掌控住。那就好像星星之火，足以燎原，當那個火種一出來，就要趕快把它熄滅掉。當然，封城是後面的事情，但是前面那一段，WHO到現在為止，都一直沒有強調，未來碰到同樣的情形，如何去掌握「first sign」，怎麼樣在很有限傳染的情況下就去控制它，WHO應該更著眼在未來類似疫情的早期發現和適切預防上。

(工商 )