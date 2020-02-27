台北市醫師職業工會與多個醫師或醫院工會今（27）日召開記者會表示，上午受邀參加衛福部召開的研商會議，然而對於出國禁令、出國費用損失補償的法源依據，衛福部均避談，甚至還擴增適用對象，新增限制到社工人員，恐加劇醫院內的勞資衝突。

包含台北市醫師職業工會、台大醫院企業工會、台大醫院企業工會、台灣基層護理產業工會，以及台北市醫師職業工會，今天下午前往中央流行疫情指揮中心所在的疾管署前，共同召開「出國禁令法源殘缺、權益侵害疑慮難消」記者會。

台北市醫師職業工會秘書長廖育雯說，首先，對於政府限縮醫師在內的所有醫事及社工人員出國的法源依據，衛福部在研商會議中一再迴避。現行辦法賦予醫院，對於員工出國「所有的管制權力」，就算是去「非旅遊警示國家」，醫院也可對員工懲罰。

其次，廖育雯說，雖然政府不斷打包票，強調紓困條例會對醫事人員取消出國造成的損失，進行補償，卻無法源依據，例如若醫院禁止員工前往「非旅遊警示國家」，員工被迫認賠旅遊費用，在此情況下，並無法條明定可獲得損失賠償。

廖育雯強調，這次衛福部下令限縮醫事人員出國，背後隱含的其實是「醫療機構長期的人力缺口」，為了疫情、民眾健康，工會即使有萬般疑慮，也只能配合政策，但是疫情過去，醫事人員的辛苦在政府眼中價值為何？

(工商 )