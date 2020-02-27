亞太電信數位門市自即日起至3月10日針對新申辦及攜碼用戶，推出88 / 138 / 168元3種吃到飽方案，網外/市話超過分鐘數，每分鐘1元，上網和語音都優惠，還可依需求選擇最適資費。防疫期間上網申辦，再抽全球玩家瘋搶造成缺貨的Nintendo Switch遊戲套組。

亞太電信表示，月租168元方案，享不限速上網吃到飽，網外/市話通話送80分鐘，超過分鐘數，每分鐘1元，高速上網不設限，行動娛樂任你行。月租88 /138元輕量吃到飽方案，每月分別贈送8 / 10 GB網路傳輸量，超量享3 / 12 Mbps上網吃到飽，網外/市話通話送20 / 200分鐘，超過分鐘數，每分鐘1元，不論瀏覽網頁、臉書或影音，大部分的網路使用行為，均可自由暢行。

亞太電信不僅資費優惠，且取卡快速。凡於數位門市申辦，選擇讀卡機或超商身分驗證，完成後即可直接到巷口萊爾富超商進行購卡和開通，最快10分鐘搞定，輕鬆、快速開通門號。

(中時 )