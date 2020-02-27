柚農茆木聰表示，今年花況比前年在好一些，花都開得相當大朵，味道非常清香。（吳建輝攝）

柚農茆木聰表示，民眾拍照打卡可以，但是不要摘取他們辛苦種植的心血，面對疫情蔓延，歡迎鄉親多到山林走走，吸收大自然芬多精，療育心情。（吳建輝攝）

彰化縣二水鄉是全台種植大白柚最大面積鄉鎮，以往柚花期都從3月開始至4月底，讓整個二水鄉瀰漫在柚花香中，吸引許多路過民眾停車駐足賞花拍照，在地柚農茆木聰表示，民眾拍照打卡可以，但是不要摘取他們辛苦種植的心血，面對疫情蔓延，歡迎鄉親多到山林走走，吸收大自然芬多精，療育心情。

彰化二水種植白柚面積達120公頃，為全台之冠，每到產季二水鄉員集路與山腳路兩旁，都能看到許多自產自銷的柚農擺攤，而樹上的柚花也沒有閒著，不斷散發出淡淡的柚花清香，綿延整個山腳路沿線，民眾也被這美景吸引，停下腳步欣賞這美麗的白色花海，相當療育。

一般能開花的柚子能開出３到５千朵的柚花，整排柚樹花盛開的景象真的很美，民眾若要前來欣賞，建議往山腳路上豐村及惠民村間，這裡有集中較多的白柚樹。（吳建輝攝）

在地柚農茆木聰說，今年的花況比前年在好一些，今天看到的柚花剛好盛開，非常清香，山上空氣好，也比較沒有傳染病，尚未開的柚花也會在這幾天陸陸續續開花，整個花期約一個月的時間，結束後待十月才能採收。

二水鄉農會總幹事蔡文琳表示，一般能開花的柚子能開出３到５千朵的柚花，整排柚樹花盛開的景象真的很美，民眾若要前來欣賞，建議往山腳路上豐村及惠民村間，這裡有集中較多的白柚樹，沿路就能聞到淡淡的柚花香，搭配美景真的是心曠神怡。

(中時 )