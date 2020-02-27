高通最新宣佈，推出基於高通Snapdragon XR2平台打造的全新XR頭戴式裝置參考設計，並為全球首款支持5G的延展實境(XR)參考設計，該參考設計融合了四代的XR參考設計技術專長與突破性的基礎科技，能夠簡化複雜技術，並將支援客戶在2020年為消費者和企業帶來新一代頂級品質的擴增實境(AR)、虛擬實境(VR)與混合實境(MR)終端裝置，未來也將先提供給部分合作夥伴。

就有研調機構預估，2020年全球AR/VR市場相關支出規模將達188億美元，相較2019年增長約78.5%，且到2023年前CAGR(年複合增長率)將達到77%。顯示相關商機依舊處於快速成長階段，也因此，各家終端裝置、晶片廠等均積極搶啖此商機。

高通表示，與目前已被廣泛採用的Snapdragon XR平台相比，基於Snapdragon XR2平台的參考設計實現了性能的顯著提升，包括2倍的CPU與GPU效能提升、4倍的影片頻寬提升、6倍的解析度提升，以及11倍的人工智慧效能提升，該參考設計支援高達七個鏡頭，其中兩個朝內的鏡頭支援眼球追蹤；此外，還支援四個朝外的鏡頭，其中兩個RGB鏡頭用於支援MR體驗，另外兩個鏡頭用於頭部追蹤，同時還能用於生成精確的景深圖，該參考設計使得合作夥伴能夠透過不同鏡頭的組合實現差異化設計，包括透過額外的鏡頭進行臉部和唇部追蹤，或是設置第二個單色鏡頭進行控制器追蹤。

透過高通Snapdragon X55 5G數據機及射頻系統，Snapdragon XR2參考設計首次透過5G解決方案讓XR頭戴式裝置能夠實現完整的端到端無界限XR，支援OEM廠商為全球網路快速開發5G XR終端裝置，該參考設計原生支持5G毫米波和6 GHz以下頻段，已經在愛立信的5G基礎設施提供的低延遲網路中完成測試和驗證。

Snapdragon XR2參考設計預計將在未來幾個月內提供給部分高通合作夥伴。

(時報資訊)