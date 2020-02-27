白河分局員警25日當場逮到正在削電纜線的王嫌。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

白河分局員警25日當場逮到正在削電纜線的王嫌。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

白河分局員警25日當場逮到正在削電纜線的王嫌。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

台南白河、東山、後壁等地今1月起頻傳電線遭盜剪，台南市警察局白河分局獲報後立即成立專案小組展開調查，雖然竊賊犯案時均戴頭套並拆下車牌以逃避追緝，警方以大數據分析，鎖定王姓竊嫌，25日前往王嫌住處附近，當場逮捕正在削電纜線的王嫌，全案依加重竊盜罪送辦。

由於王嫌大都選在人煙罕見的偏遠地區行竊，且集中在深夜、凌晨時段，讓附近民眾抱怨連連，不僅路燈不亮危及用路人行安全，一但停電更讓農、牧業造成嚴重損失，影響人民生計。

白河分局分析比對犯嫌犯案時間點與逃逸路線，輔以大數據分析及調閱監視器比對，終於鎖定家住嘉義民雄王姓竊嫌身分，日前傳喚未到案，警方申請拘票準備逮人，25日前往王嫌住處，在附近一間農舍當場逮到正在削電纜線的王嫌，並追查銷贓管道及清查是否有涉及其他案件。

白河分局表示，為即時掌握轄內電纜線之正常供電，已由專人專責與台電各營業處密切聯繫，建立快速回應交流溝通平台模式，並依轄區最新治安狀況，機動調整勤務重點因應，積極持續打擊不法犯罪，以維護民眾用電與公共安全。

(中時 )