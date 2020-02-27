全國高中職以下學校25日終於開學，新竹市政府要求各級學校的防疫工作要做到密不透風，建功國小1年級1位老師突發奇想，為班上每位小朋友準備珍珠板，製作成ㄇ字型隔板，讓小朋友在午餐時使用，一來不讓學童講話，二來成功阻擋口沫橫飛，不失為防疫好辦法。

新竹市61所高中職以下學校已開學，各校除了監控學生體溫、勤洗手、戴口罩外，市長林智堅更要求各校中央廚房防疫要確實。

其中，建功國小1年級某班的班導師在寒假期間發想，想到以珍珠板製作成如早期K書中心的「個人包廂」的ㄇ字型隔板，在學童中午食用營養午餐時放在桌上，阻絕每位學生的「連繫」，讓孩子們乖乖的坐在自己的小包廂內吃飯，成功阻擋口沫不外噴的狀況。

市府教育處指出，這位老師的辦法相當不錯，其為每位學生購買1人1片綠色珍珠板，再把兩頭折成ㄇ字型，再以夾子夾住，可立於桌上，一來學生無法跟同學聊天，二來也可讓口沫不外飛，讓防疫更加確實。

(中時 )