新冠肺炎持續升溫，也連帶影響國人外出，觀光客聚集的台北101近期也因疫情受到若干影響。隨著二二八假期，台北101也全面提升防疫作業，在出入口設置紅外線體溫監測、針對三處出入口進行門禁管制、商場每天定期排換氣作業。另擴大「美好晚餐101」的美食街、餐廳優惠，使用手機101Pay購買台北101觀景台門票，除享有300元優惠價，同時再買一送一（300元兩人同行）。

100%量體溫，每一出入口採用紅外線體溫感測儀。（台北101提供）

2020最大黑天鵝可說是新冠肺炎疫情肆虐，許多人為避疫情多宅在家，然其實對抗病毒，除勤洗手、戴口罩，增加免疫力也很重要。面對二二八連假到來與提昇國人外出信心，台北101除原有的全館大消毒，並在各樓層放置防疫消毒洗手液，也將從228凌晨起啟動新一波防疫措施。

台北101每周進行全館全面消毒作業。（台北101提供）

101大樓的每一出入口由專人負責，採用紅外線體溫感測儀搭配額溫，如體溫超過37.5℃之顧客或工作人員，一律勸離並勸導就醫；101全館針對三處出入口進行門禁管制，包括：A.一樓北廣場大門、B.一樓北廣場吸菸區、C.松智停車場車道入口；商場每天從上午10:00~晚上10:00，全天候營業時間針對商場全場域進行定期排換氣作業。

台北101推出「美好晚餐101」，包含送好禮大禮包，內有多張美食優惠券，如腰內豬排三明治（圖）、功夫茶買一送一等。（台北101提供）

努力對抗疫情，吃也要吃的營養均衡才能增加免疫力！台北101推出「美好晚餐101」，即日起至5/31，每天下午五點起，於全館購物中心的美食街、餐廳、超市等消費滿101元，憑當日發票至B1服務櫃台，可免費申辦禮讚卡與折抵停車3小時，並送好禮大禮包，內有多張美食優惠券，從精巧小吃到頂級饗宴，各種美味菜色隨心蒐羅享受！另從手機下載Taipei 101 Mall APP也可累計消費額獲得電子抵用券。

Welcome Pack「星球公坊」憑券可至櫃位免費兌換熱門口味嚐鮮包一份。（台北101提供）

台北101觀景台從去年起推出國人優惠大受好評，從2月28日~6月30日期間，台北101再推出暖心回饋--國人憑身分證、健保卡、駕照等相關證明文件，於每天上午9:00至下午3:00，使用手機101Pay購買台北101觀景台門票，原價一張600元將以300元優惠價銷售給您，同時再買一送一（300元兩人同行）！歡迎大小朋友來觀景台走走，看美麗台北天際線，讓蔚藍天空掃去心中煩惱與羈絆。

台北101晚間和在外牆點燈向防疫人員打氣與致謝。（圖為合成圖，翻攝自101臉書）

然也要提醒大家，新冠肺炎疫情擴散，請記得勤洗手，如出沒人潮眾多的地點，搭乘大眾交通工具時，建議還是要戴上口罩。在防範疫情時，也要讓自己的生活規律也安全，也盼這波疫情能早日平息，讓大家可以恢復到自由自在呼吸的生活。

(中時電子報)