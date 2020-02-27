行政院今通過600億「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，包括防疫補償金18億、振興抵用券20億、補助藝文場所消費等3億元。但藍委不看好振興抵用券實質效益，國民黨立委林德福認為緩不濟急，之前的觀光抵用券成效也不好。

國民黨團首席副書記長林奕華認為，振興抵用券編列20億，但台灣2300萬人口，這樣分下來一個人到底能有多少錢呢？而抵用券是不是也會有使用條件？如果只是有條件的折扣形式，又沒有多少錢，恐怕會降低民眾使用意願，這樣究竟能否達到「振興」效果？

林奕華也質疑，振興抵用券大部分是用在餐飲、零售、商圈、市場，但事實上，不僅這些產業受創，就他所知，服裝業等也受到很大影響，如果金額太小，民眾不太可能會去這些店消費，大多還是集中在餐飲，那是不是有些產業就沒被「振興」到？

對於特別預算的監督，林德福認為民進黨立院黨團已經變成總統府跟行政院附屬立法局，因此國民黨更應該緊盯這筆特別預算的使用，每一筆錢怎麼用都會要求政府相關單位到立法院報告。事後也會要求審計部檢視預算使用。

(中時 )