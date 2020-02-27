「村長」桃園市議員詹江村不滿「館長」陳之漢在直播稱要拿刀槍把國民黨員亂棍打死，27日在議員黃敬平、安定力量祕書長毛嘉慶、直播主高鈞鈞及寒國人等人陪同下，到桃園地檢署按鈴提告館長恐嚇，一行人斥館長「跪綠」、煽動社會對立，放話：「有種就到地檢署來！」

詹江村說，陳之漢在直播提到，如果疫情失控，要率群眾抓出每個國民黨員，用亂棍打死、拿刀殺死，自己身為國民黨員心生畏懼，加上最近又有新確診案例，很怕社會大眾被館長挑釁的言語煽動，到桃檢按鈴提告館長違反社會秩序維護法、和刑法恐嚇罪，怒斥陳像德國納粹希特勒，揚言把某個族群、某個黨派全殺掉、亂棍打死，已經影響到國家安全，呼籲國安局介入調查。

「有種就到桃檢、桃院來！」黃敬平更斥館長仗著鏡頭前有百萬粉絲，煽動、玩弄話術和權術，以新名詞「跪綠」諷刺館長挺綠，更要他「別舔綠舔得太嚴重！」揶揄道：「是膝蓋太軟，還是跪到心中只有金錢價值？」

毛嘉慶則直言，如果一個人可以和總統蔡英文拍過莒光日、教學節目，和準副總統賴清德開過直播，相信這個人有政治特權、也有實力，又自稱曾是黑道，要弄到刀械去傷害人並不困難，重點是他在網路上有上百萬粉絲，「他在慫恿、明示什麼？」

毛嘉慶說，館長的言論嚴重傷害國家安全，絕非只是對單一人士的威脅或恐嚇，換成任何一個人早就被檢警調抓走，但現在卻對館長無動於衷，讓他看不下去，因此主動按鈴告發，希望國家安全得以彰顯，不要對有特權、有犯罪意圖的人視若無睹，盼司法還公道。

(中時 )