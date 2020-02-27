施向立人受邀站上伸展台，自信邁開腳步、接受全心人生。（林和生攝）

屏東縣政府響應陽光基金會「臉部平權」運動，27日由屏東縣副縣長吳麗雪代表簽署推動承諾書，允諾持續推動身障者友善共融的平權環境，這一簽也完成台灣本島各縣市最後一塊拼圖，期盼一步步減少「以貌取人」的情形。

根據陽光基金會針對台灣民眾身體意象與經驗調查，有12.1％台灣民眾曾因外貌遭受他人取笑；11.5％曾因外貌被批評。基金會執行長舒靜嫻表示，等於每8人就有1人曾因外貌遭受不友善對待，其中不少是歷經受傷、疾病，嘗試努力復健，卻要遭到外界異樣眼光。

「換成是自己，心情會是多難熬」，舒靜嫻坦言，這就是近幾年積極推動臉部平權的原因，真的希望營造友善環境，讓這些人不再遭受不公平對待。

屏東縣有統計，至2019年底共有171位顏面損傷者持有身心障礙證明，吳麗雪表示，縣府透過各種形式，推動臉部平權運動，包括各局處求職過程，不強制要求張貼履歷照片，並鼓勵各級學校以教育方式向下扎根，已有52校加入響應。

因罹患口腔癌而動刀的施向立人就有切身之痛，坦言因臉部變化開始害怕接近人群，直到真正邁開腳步才發現，其實社會非常友善，不僅成功找到復康巴士司機工作，更在去年台灣設計展被邀請走上伸展台，走向群眾，即便面容與大家不太相同，仍能微笑向前行。

(中時 )