連勝文辦公室發言人錢震宇 (右)、律師詹義豪上午開記者會。(連勝文辦公室提供)

連勝文辦公室出示相關證據。(連勝文辦公室提供)

連勝文辦公室出示相關證據。(連勝文辦公室提供)

連勝文辦公室出示相關證據。(連勝文辦公室提供)

有網路媒體昨晚報導國民黨中央委員連勝文力挺黨主席候選人江啟臣，近期還有黨代表收到貼著「連勝文、蔡依珊」名條的紅酒禮盒。連勝文辦公室上午開記者會強烈抗議，強調是不實報導與惡意栽贓，要求該媒體立即澄清道歉，說明誰背後指使，否則提告；連勝文中午也在臉書發表，感慨說這則假新聞證實「黨內某些人士是內鬥內行、外鬥外行！」

連勝文發文說，說真的，他非常猶豫是否要寫這篇文章，因為他必須澄清的這則假新聞，證實了國民黨內某些人士是內鬥內行、外鬥外行！民進黨做假新聞是打對手，但國民黨學人做假新聞，卻是打自己人！

他說，這篇假新聞中所提到的「紅酒」禮盒，其實是唐氏症基金會所出的春節乾麵禮盒，他為了贊助公益，買了大約20盒，分送給十分熟悉的卸任地方首長及政壇前輩！而且在1月中就已送完！那時吳敦義前主席正要辭職，江啟臣根本也還沒決定要選主席，更沒有跟他談過有關參選黨主席的想法（江1月25日才宣布參選）！

這次國民黨改選主席，雖然非常重要，也是國民黨改變的契機，但因國民黨剛剛慘敗，因此他雖支持能夠帶來改變的候選人，但並不希望選舉過於激烈，同時因為病毒蔓延，故他參與主席補選活動非常有限，與10年前輔選台北市長時的全力投入，甚至中了槍被推進手術房前還在手比2號的那種熱血，是天壤之別。

連勝文說，權力的追求真的會完全改變一個人嗎？栽贓黨內同志，而且還不是參選人，只是因為他希望國民黨真的能改變？這令他難過到昨晚幾乎難以入眠！黨內選舉有必要如此不擇手段？那未來又要如何能團結、領導國民黨？個人的勝利千萬不要變成黨的災難！

國民黨主席選舉將於3月7日投票，前副主席郝龍斌、立委江啟臣兩人的競爭相當激烈。連勝文辦公室上午記者會中，也表示連勝文送的20 盒韓麵禮盒給卸任地方首長，包括前台北市長郝龍斌。

(中時 )