台中市新社區興義街一帶，管線工程施作範圍。（台水四區處提供／陳世宗台中傳真）

台中市新社區興義街一帶，近年來已成為台灣菇類發展重要產區，大型及農業用車輛往來頻繁，埋設於協成國小前自來水管線，長年受重車碾壓下，造成管線破裂、漏水情形頻頻發生。台水四區處將全面更新自來水管線，藉此提升產業競爭力。

台水四區處長蕭淑貞表示，為減少老舊自來水管線漏水及珍惜水資源，均逐年依管線埋設年限及漏水頻率，訂定汰換管線規劃編列經費；今年台水四區處已成立4500萬元，辦理新社區興義街協成國小前道路一帶管線汰換工程，計畫將既設塑膠管替換為高強度且延展性佳的延性鑄鐵管，更換管線長度達3800公尺，工程預計於明年1月完工，將提升沿線313戶自來水用戶之用水品質。

蕭淑貞強調，本工程斥資4000多萬元，採用管材更佳、耐用年限達40年的延性鑄鐵管，能有效降低漏水機率，提升新社區協成里及協興、協中街(香菇街)一帶的供水穩定性；亦能對在地台灣菇類、觀光環境品質有所貢獻。附近菇農表示，期待老舊管線早日更新，有助於新社香菇觀光產業發展。

(中時 )