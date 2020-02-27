昨(27日)傳出國內第一位確診新冠肺炎的印尼看護，竟然違反規定在醫院開直播，引起社會譁然。立委林奕華表示，已接到很多民眾來電，耽心家中外籍看護對肺炎知識與防疫資訊都不夠，只能靠雇主翻譯告知，並詢問政府為什麼沒有印尼語、泰國語、越南語或英語的文宣可給看護？讓他們非常困擾。

林奕華強調，現在疫情緊張，防疫不分國籍，尤其國內有七十幾萬外籍移工，之前都未看到提供外籍移工，能看得懂的懶人包或防疫圖卡？並質疑在台的外籍移工如何知道疫情緊張與防疫的重要？據她向衛福部了解，直到昨傳出有確診的外籍看護案後，政府才緊急把翻譯成印尼文、泰國文、越南文的防疫文宣PO上，現在也只有在衛福部臉書才看到，但到底有多少外籍朋友能看到文宣不得而知，至少早上打給她的民眾家中的外籍看護就沒看過政府的防疫文宣！

林奕華表示，國發會調查目前國內有71萬多名外籍移工，產業移工有45萬人，包括看護等社福移工也有26萬人，肺炎傳染不分國籍，要怎麼加強對七十幾萬外籍移工防疫觀念不但必要而且有急迫性，「總不能只有國人明白勤洗手、戴口罩對防疫的重要吧」，她已要求中央政府這幾天就要製作外語、讓外籍移工在Line群組可以傳送的防疫懶人包、圖卡等資訊，另外也要求像是社家署、長照司等直接跟居看看護有關的單位都應該主動幫忙傳播防疫資訊，讓外籍移工加入防疫行列。

明開始有三天228連假，林奕華也提醒，放假的外籍移工習慣聚會一解思鄉之愁或是去教會做禮拜，她要求衛福部這兩天就要想辦法對外籍移工進行有效的防疫宣導傳播，透過手機群組互相告知，讓國內的外籍移工朋友知道保護自己與防疫的重要。

(中時電子報)