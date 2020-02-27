27日日本新冠肺炎疫情

日本北海道27日又有2人確診感染新冠肺炎，使確診數增至41人，是都道府縣中最多的。其中住在知內町的80多歲男性患者27日死亡，這是北海道函館市的高齡男性死亡後的第2個死亡病例，使日本的死亡人數包括4名郵輪旅客在內增至8人。這名病患本來患有心臟病，因肺炎使心臟病惡化，導致死亡。

北海道的新冠肺炎確診病例急速增加，而且已有教職員和學生感染，北海道知事鈴木直道為擔心疫情擴大，繼決定大多中小學27日起停課2周。

東京都26日又有3人確診感染，使感染病例增至35人。另已確診的80多歲男性於26日死亡，他於2月9日沒食欲，13日發燒，16日呼吸困難，18日確診感染。岐阜縣26日出現首例感染新冠病毒病例，是住在大垣市的50多歲男性，與他住在一起的家人中也有1人27日確診感染，成為岐阜縣確診的第2例。

石川縣27日新增1感染病例，是住在滋賀縣的50多歲男性，他目前病情嚴重，這是石川縣確診的第5例。

這名50多歲男性是已確診的60多歲男性的同事，兩人上班的總公司在石川縣，2月中旬曾一起赴法國巴黎出差，返國後發燒到超過38度。他於2月17日和22日分別在東京和滋賀縣的醫院檢查，24日到石川縣出差時又發燒，才於27日確診感染。

同1家公司與這名男性一起赴巴黎出差的還有12人，石川縣已要求全員接受病毒檢驗。

此外，千葉縣市川市決定61所中小學和幼稚園全面停課。市川市目前並沒有教職員或學生感染新冠病毒，但市內有1個健身房的3名會員都確診感染，在調查這所健身房的會員時發現，其中有4名是學校的教職員。市川市為防止疫情擴大，決定全面停課。

(中時電子報)