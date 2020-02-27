（星空聯盟於本月25日舉行簽約儀式，歡迎泰國航空的子公司泰國微笑航空成為星空聯盟的「轉機合作夥伴」，星空聯盟首席執行長Jeffrey Goh（左二）、泰國航空總經理Sumeth Damronhchaitham（中）、泰國微笑航空首席執行長Charita Leelayudth（右二）與泰國微笑航空的空服員在儀式現場合影。圖／長榮航空）

星空聯盟在25日在泰國航空位於曼谷的總部舉行簽約儀式，歡迎其子公司泰國微笑航空成為星空聯盟的「轉機合作夥伴」，現場有多位盟航代表出席觀禮，並安排泰國傳統舞蹈為活動增添歡樂氣氛。星空聯盟於2017年5月推出「轉機合作夥伴」計劃，讓星盟成員以外的航空公司，也能與星盟的盟航進行航網合作。

泰國微笑航空是第二家參與這項合作方案的航空公司，也是泰國第一家成為星空聯盟「轉機合作夥伴」的航空公司。

泰國微笑航空每週提供約407個航班，服務範圍涵蓋9個國家的33個航點。該公司成為轉機合作夥伴之後，將為星空聯盟的航網增添10個全新航點。

即日起，旅客搭乘星空聯盟成員的航班時，只要航程包括泰國微笑航空的轉機航班，即可享有便捷的全程劃位與行李直掛服務。

此外，具有星空聯盟金卡或銀卡資格的會員亦可享有更多的尊榮禮遇。目前，奧地利航空、德國漢莎航空、瑞士航空及泰國航空已經與泰國微笑航空展開航網合作，並提供相關禮遇。

星空聯盟首席執行長Jeffery Goh表示，三年前推出轉機合作夥伴計劃，讓星盟成員以外的航空公司，能在這項合作模式的基礎上，與星盟全球網路連結，目前正在持續擴大這項合作的範圍，提供旅客更多航點的選擇。

泰國微笑航空首席執行長Charita Leelayudth表示，泰國微笑航空重要的里程碑，很高興成為星空聯盟的轉機合作夥伴。這項策略上的進展，為旅客創造更高的服務價值，並在區域航網上扮演重要的角色。

(工商 )