新冠肺炎疫情持續升溫，市場資金轉戰黃金避險，推升金價連日走高，然而，同樣被投資人視為避險資產的比特幣卻連日走跌，在觸及今年以來的10,500美元高點後一路下挫，甚至跌破9,000美元大關。

道瓊指數本周連3日暴跌2034 點或7%，標普 500 指數也下挫6.6%，本周美股2大指數周線恐怕創下2011年以來最大跌幅。

根據報價顯示，截至台北時間下午2點50分，比特幣價格為8,811.17美元，24小時內跌幅達4.28%，盤中最低價來到8,531美元，比特幣連3日下挫，跌點將近1,000美元，創下近1個月來最低水平，較12日前的10,500美元高點，下挫逾18%。其他加密貨幣，像是以太幣、萊特幣近日也跟著重挫。

據財訊快報報導，加密貨幣交易所Luno駐新加坡業務發展主管Vijay Ayyar指出，考慮到新冠病毒對於經濟活動影響，目前市場正處於一個看跌的環境，比特幣這時來看無論如何都會修正。

市場避險情緒上揚，日圓受到追捧上漲0.3%至110.05兌換1美元，盤中一度來到109.97；美國10年期公債殖利率最低回落至1.5％，相較來看，比特幣價格格暴跌，顯見該資產尚未站其穩避險地位。

(中時電子報)