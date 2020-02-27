台水今宣布去年評價職位人員 甄試初試及複試日期延期 15:422020/02/27 工商 劉朱松 、台中 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣自來水公司（簡稱台水）去年評價職位人員甄試初試日期，原訂今年3月14日舉辦，但因應新冠肺炎疫情發展，經公司甄試委員會決議，去年評價職位人員甄試初試及複試，均予延期，初試日期延至今年7月12日；複試日期延至今年8月15、16日兩天。 台水表示，如應考人因甄試延期舉行，致使無法應試者，請於今年3月4日上午10時起，至3月6日下午5時止，請至台灣金融研訓院甄試專區，辦理線上退費。 (工商 ) #甄試 #初試 #台水 #評價 #職位 也許您會感興趣 推薦閱讀 因應疫情 大學二階甄選不排除視訊面試 11:262020/02/24 生活 財經熱門新聞 十幾年前沒買房後悔？ 專家揭台灣人陷慢速破產 - 財經 美股崩 台股殺不下去？老謝洩驚人秘密 - 財經 3天慘！沙國老大遭綁架 油價又爆血腥 - 財經 別找餐券了！寒舍艾美Buffet大促銷 官網訂打7折 - 財經 嚇！美驚爆無感染源首例 道瓊期又遭開槍 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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