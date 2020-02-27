台灣自來水公司（簡稱台水）去年評價職位人員甄試初試日期，原訂今年3月14日舉辦，但因應新冠肺炎疫情發展，經公司甄試委員會決議，去年評價職位人員甄試初試及複試，均予延期，初試日期延至今年7月12日；複試日期延至今年8月15、16日兩天。

台水表示，如應考人因甄試延期舉行，致使無法應試者，請於今年3月4日上午10時起，至3月6日下午5時止，請至台灣金融研訓院甄試專區，辦理線上退費。

(工商 )