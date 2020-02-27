新冠肺炎全球確診數目逼近8萬例，儘管大陸新增病例持續下降，世界各國卻陸續出現確診病例，尤其韓南韓、義大利和伊朗病例激增，疫情已在全球蔓延。

世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)曾表示，現階段還未達到全球性傳播的「大流行」，呼籲媒體別引起恐慌。不過根據英國廣播公司（BBC）指出，有不少專家打臉WHO的說法，認為疫情已達到全球大流行的程度，部分科學家則認為，疫情變化已經到了臨界點，特別是義大利、伊朗過去幾天不斷出現新的死亡案例，令人擔憂還有更多病例尚未被報出來。

譚德塞稱現階段未達到全球性傳播的「大流行」，卻被不少專家打臉。（圖／Business Insider）

包括德國衛生部長延斯斯帕恩(Jens Spahn)，26日在柏林發表聲明時也打臉譚德塞，稱在大陸以外國家的新增案例，已超過大陸本土，且案例都集中在歐洲，無法有效追蹤病患，疫情恐怕再擴大。

譚德塞24日表示，病毒有潛力變成全球性傳播的「大流行」，但現階段還未達到，並示警告媒體，使用「大流行」一詞不恰當，肯定會引起恐懼。對於WHO的說法，斯帕恩並不買單，他認為，雖然宣布大流行會造民眾成恐慌，但到現在這個地步，還在小心斟酌用語，對於防堵疫情沒有任何實質助益。

德國衛生部長延斯斯帕恩開第一槍，宣布新冠肺炎在歐洲大流行，已無法控制疫情。（圖／Reuters）

目前德國累計約有20名新冠肺炎病患，斯帕恩坦承，現階段無法查出這20名患者的感染途徑，就連曾經接觸過的人群都無法釐清。他已要求境內各邦政府，包括醫院和醫療單位，實施對抗「大流行傳染病」的措施。

另外，德國權威病毒學者德羅斯登（Christian Drosten）日前接受德新社專訪時透露，即便用罄全部現有資源，恐怕也難以在最後一刻抑制疫情蔓延，似乎意味著控制疫情為時已晚。

他說，許多新冠肺炎感染者並未出現症狀，或者只有輕微症狀，這些人根本不會去就醫，也就無法被發現，更遑論確診，但他們身上仍有傳染力，無意間造成疫情擴散。德羅斯登還引用了倫敦帝國學院數學模型的演算結果，指出從大陸流出的病例中，僅有1/3人確診，因此他「不認為新冠肺炎疫情全球大流行能夠避免」。

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(中時電子報)