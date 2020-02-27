工業電腦廠磐儀（3594）攜手微軟及偲倢科技，共同研發推出新智慧防疫模式，在26日微軟舉辦的媒體分享會中，展示磐儀的檢測裝置及微軟的Azure雲端服務平台、偲倢的AI人工智慧整合運用，透過雲端即時監測個人體徵，推動智慧防疫物聯網發展。

磐儀與微軟、偲倢合作攜手，推出「口罩與遠紅外成像測溫儀一站式檢測裝置」、「溫度監測穿戴設備」及「工業用掌上型遠紅外成像測溫儀」，不僅能即時監測體溫、將數據傳至雲端，並會傳送示警訊息至個人即時通訊裝置，捍衛國人的健康安全。

磐儀指出，透過口罩與遠紅外成像測溫儀一站式檢測裝置，若體溫超過37.3度或未佩戴口罩，微軟Azure的認知服務和Azure Bot會偵測到異常，觸發IoT Edge將異常數據上傳雲端，協助企業由LINE或臉書等即時通訊軟體發出示警，通知現場人員提醒員工就醫或戴口罩。

工業用掌上型遠紅外成像測溫儀，則可用在行動非接觸式體溫量測場景，同時進行多人體溫篩選，搭配傳統的額溫、耳溫偵測，將能更有效率執行人員排查防疫。溫度感測可穿戴設備可與醫療院所連線，隨時監測病患的生理體徵，異常時會即時示警通知患者和醫療人員。

(時報資訊)