為推動AI人才扎根，聯發科(2454)教育基金會今(27)日宣布，攜手國立臺灣科學教育館、國立臺大電機工程學系，推出「未來之星智慧科技營隊」，預計徵選35位高中生，以春假4天專題實作營隊，後續銜接專家專屬輔導、並接軌國際科展，以三階段培育計畫，奠基未來AI頂尖人才。

「未來之星智慧科技營隊」以高中生智慧科技學習需求為基礎，融合電機、電子、程式、人工智慧，利用arduino為控制電路搭配C/C++程式語言作為硬體及軟體整合平台，規劃出一系列以小專題為單元的實作課程，包括硬體與軟體之整合經驗、從操作中學習的實作體驗，以及智慧科技的重要觀念與應用，讓學員在四天的營隊課程中動手體驗。

為培育學生主動探索、團隊合作、創意思考，以科技解決問題的能力與態度，計畫共有三階段輔導機制，第一階段營隊課程結束後，學員可精進專題研究，繼續參與第二階段109年青少年科學人才培育計畫，於6-10月享有科教館媒合大學或研究實驗機構的專家進行專屬指導與材料補助費等資源；並於11月報名與參加2021臺灣國際科展，完成三階段後將獲得結業證書。

聯發科教育基金會董事張垂弘表示，科技人才對台灣經濟發展極為重要，從2001年起，基金會投入超過18億在人才培育及社會創新，包含從國小科普教育的推廣，也和科教館合作進行全國科展一系列贊助活動，並每年捐助2000本以上的科普書籍到偏鄉及小學。在基金會努力下，影響逐漸顯現出來。現在產業界對於AI人才的需求越來越大，AI在未來應該不只是技術，也將是普及的工具，基金會希望從高中開始，透過本次營隊讓高中生對AI產生興趣與能力，進而利用科技的力量，以知識驅動更好的未來。

(時報資訊)