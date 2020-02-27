保六員警驚傳警政署大樓墜落 送醫急救中 15:432020/02/27 中時 陳鴻偉 、 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一名保六總隊員警下午在警政署忠誠樓墜樓命危。(林郁平攝) Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警政署27日下午3時許，1名保六總隊負責維安的員警，正在執行警政署降旗任務時，突然從忠誠樓5樓樓頂墜落，砰然巨響讓往來辦公的官警立刻通報警消，將他送往台大醫院急救，詳細發生原因正由警方進一步釐清中。 ★生命誠可貴，沒有不能解決問題，退一步想，可為生命找到出路！ 諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時 ) #急救 #警政署 #員警 #保六總隊 #大醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 梅雨季將至 廠協會理事長贈員警雨鞋 10:572020/02/23 社會 6旬登山客攻頂後昏迷 缺氧急救仍不治 14:342020/02/24 社會 男騎車摔落15公尺溪床 救起時已無呼吸心跳 18:532020/02/24 社會 桃11家急救醫院簽署合作 病床醫護都能互相支援 22:042020/02/24 生活 員警上銬管束合法 二審逆轉免國賠確定 18:462020/02/25 社會 警政署長陳家欽赴基隆 視察警方防疫工作 19:082020/02/25 生活 OL暗夜推機車累崩 員警買油救援 15:262020/02/26 社會 淡水送貨員違規左轉 撞飛3騎士1人急救後不治 16:152020/02/26 社會 術後懶下床 婦靜脈栓塞險送命 04:102020/02/27 地方新聞 劉真急救21天等裝心室輔助器 名醫直播解說可能狀況 13:502020/02/27 娛樂 社會熱門新聞 乾妹被騙砲 乾哥相挺遭20多人砍殺丟包 - 社會 這罕見姓氏…超尷尬 女生被問都臉紅了 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 「孩子沒事放心」 彰化媽遭夾亡2子平安 烏日消防淚送6字 - 社會 北市女發燒一天亡 家屬痛訴：5天了沒通知檢疫 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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