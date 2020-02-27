警政署27日下午3時許，1名保六總隊負責維安的員警，正在執行警政署降旗任務時，突然從忠誠樓5樓樓頂墜落，砰然巨響讓往來辦公的官警立刻通報警消，將他送往台大醫院急救，詳細發生原因正由警方進一步釐清中。

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