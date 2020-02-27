對於大甲媽祖遶境活動延期，國民黨團總召林為洲肯定鎮瀾宮，贊同是明智的決定。他坦言，活動延期可能造成信徒失望，週邊商機損失，但面對疫情絕不容輕忽，因此立法院將在下週審查紓困條例特別預算案，黨團力拼一週內通過，盡速協助受影響的產業度過難關。

行政院會今拍板上限6百億元的「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，國民黨團總召林為洲表示，為了加速預算審查進程，下週一朝野黨團將協商邀請閣揆蘇貞昌到立法院就特別預算案報告、詢答、付委等程序，目前規劃在3月3日院會舉行，當天交付委員會審查後，黨團建議邀集受影響的產業團體，舉辦公聽會，力拼一週內通過特別預算。

林為洲說，包含義大利、韓國、日本、歐洲、美國等中國大陸境外國家，近日疫情大爆發，政院上午也宣布中央疫情指揮中心提升至一級開設，凸顯疫情不太容易緩和，不容樂觀，要更謹慎。

(中時 )