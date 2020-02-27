新冠肺炎疫情延燒，鎮瀾宮今天宣布大甲媽遶境延期舉辦。對此，名嘴謝寒冰認為從這件事，就可以看出一個人是不是有肩膀的人、能不能做大事的人。他痛批蔡政府連小事都不敢承擔，光一個小事就讓人看出來，政府沒擔當。

謝寒冰稍早開直播表示，大甲鎮瀾宮繞境延期，大甲鎮瀾宮董事長顏清標也背負很大壓力，但他認為，這本來就是中央要決定的事，防疫指揮官根據法律都有權利制止大型集會遊行活動，「一直不敢去做，要用柔性勸說，就是怕得罪信徒，這是在保障這些信徒的生命，有什麼好怕的」。

謝寒冰提及，中央其實只要下命令就好，請這些活動延期，等疫情減緩在舉辦。他痛批政治人物沒有擔當，一定要地方做決定，「覺得沒Guts」。他直言，顏清標比民進黨有Guts多了！

謝寒冰表示，從這件事可以看出可以看出一個人是不是有肩膀的人、能不能做大事的人以及願不願意為人民承擔的人。他批蔡政府連小事都不敢承擔，「說要領導全國真的笑死人」。他說從小事就讓人看出，一個沒擔當政府，做事情才會東拐西歪、髮夾彎。

(中時電子報)