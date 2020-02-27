確診看護足跡。（鄭郁蓁攝）

中央流行疫情指揮中心昨宣布一名非法外籍看護確診新冠肺炎，研判為照顧確診老翁時感染，看護照顧老翁後，又前往另一家醫院照顧他人。該名看護近期曾前往北車、板橋火車站等，指揮中心公布活動足跡，提醒曾前往的民眾自主健康管理14天。

該看護2月11日至16日曾照顧日前確診的8旬台籍老翁，後續又前往其他醫院服務。衛生單位掌握老翁接觸者時，一度找不到人，透過警政單位協尋，才在24日晚間尋獲。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前衛生單位可掌握的接觸對象為2月11日至16日、2月19至24日所接觸的民眾。該看護2月11日至16日間曾接觸148人，其中116人接受採檢，均為陰性；2月19至24日間，曾接觸23人，其中12人陰性，其餘檢驗中。

2月16至19日間，看護曾多次搭乘公車、捷運等大眾交通運輸，並有多處公共場所活動史，接觸了不特定對象。其活動場所包括大坪林、台北車站、樹林車站、板橋火車站、龍山寺附近等（如附件）。

指揮中心提醒曾於所列時段出入相關場所的民眾，應自主健康管理14天，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。

針對此家庭群聚，截至目前衛生單位已掌握接觸者801人，並採檢180人，其中5人陽性(案28至32)、159人陰性，其餘檢驗中。

(中時 )