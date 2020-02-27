行政院長蘇貞昌今天聽取「COVID-19新冠肺炎疫情現況及應處作為」及「開學準備工作及現況」報告，蘇揆提醒各部會要加強宣導，台商及同胞若回台掃墓，先要居家檢疫14天。

蘇揆今天指示中央流行疫情指揮中一級開設，並罕見針對疫情狀況提出12點裁示。其中因應清明掃墓，蘇揆也要求各部會加強宣導。

蘇揆說，面臨清明掃墓，需加強宣導讓海外台商、同胞知道，回來第一居家檢疫14天，不能出來趴趴走，且相關刑責、罰金在登機時都要清楚，請相關部會首長嚴格要求、提前宣導，防疫相關要求、準則、規範嚴格執行。

此外，蘇揆也說，上次SARS時公共支出放慢了，所以影響GDP、經濟停滯。他要感謝公共工程委員會主委吳澤成跟國發會主委陳美伶鼓勵各部會大力推動公共工程、公共支出，也要感謝勞動部就相關外籍勞工的配合，都同步放寬。他也要請地方政府在此期間除了防疫，也要加強公共支出。

(中時 )