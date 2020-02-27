廢油在水廠180公分主幹管中形成大量油泡、油渣，目前仰賴人力以高壓沖洗方式清除，預計最快要到3月底才能清除完畢。（鳳山水資源中心提供／袁庭堯高雄傳真）

肩負污水回收再利用的鳳山水資源中心，去年底發生遭人偷倒不明廢油事件，檢警目前仍持續追查中。為了避免水廠再受污染，高市水利局擬在水廠周邊地區人孔蓋設置警報器或水位高度監控設施。

針對廢油污染事件，營建署下水道工程處處長陳志偉26日特地率員南下，與高市水利局共同討論後續防範預警機制。

鳳山水資源中心是全台第一座公共汙水處理廠放流水回收、再利用的水廠，主責處理鳳山、鳥松地區的家庭廢水及提供工業用再生水。

2019年12月15日，水廠的缺氧耗氧生物處理系統槽內出現不明浮油，系統也監測到進流水氨氮無法去除、化學需氧量數值超標近3倍。經查，在距離水廠500公尺處的下水道發現大量油泥，水廠立刻通報環保局，並向鳳山分局報案。高雄地檢署也介入、指揮專案小組偵辦。

據了解，檢警在一處人孔蓋發現油污痕跡，研判是不法業者掀開人工蓋、偷排廢油所導致。廢油在水廠180公分主幹管中形成大量油泡、油渣，目前仰賴人力以高壓沖洗方式清除，預計最快要到3月底才能清除完畢。

鳳山水資源中心表示，未來廠區內將設置「緩衝槽」，若再有化學、工業物質流入水廠，第一時間能先行隔離儲存，也便利後續化驗及排除。廠區外，周邊地區人孔蓋則考慮設置開蓋示警及水位高低監測設備，甚至不排除焊死少用人孔蓋，避免不法人士再偷倒。

(中時 )