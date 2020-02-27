出門踩到狗大便是最教人氣憤的事情了，愛狗、遛狗卻不清便，讓人恨得牙癢癢，卻是有這麼沒公德心的人，環保局決心不縱容，將加強取締「遛狗不清便」，針對未隨手清理犬隻排泄物飼主，將依廢棄物清理法處以1200元至6000元罰款，公園周遭設監視器24小時監控，不要在「偷雞摸狗」了愛犬大便自己帶走吧！

狗便留置公共場所影響縣容環境衛生問題，環保局一方面持續加強宣導民眾遛狗不留便，另一方面加強取締「遛狗不清便」的飼主，強調彰化縣公園內有設置犬便清潔箱，內有塑膠袋供飼主清理犬便，請民眾多加利用。此外，公園周遭設有監視器24小時監控，環保局提醒，民眾切勿抱存僥倖心態。

環保局表示，稽查人員一旦發現犬隻排便汙染行為，將追蹤確認飼主後取締告發。同時也鼓勵民眾檢舉違規未隨手清理狗便而汙染環境衛生者，經查證屬實審核符合取締告發要件，將可獲得實收罰鍰最高15％檢舉獎金。民眾除了可以利用相機、數位攝影機等攝影工具，錄下犬隻便溺畫面，並拍下飼主車牌號碼或門牌資訊等，寄交環保局外，環保局亦設有免費環保報案專線電話：0800066666，及專人接聽以加速為民服務。

環保局呼籲愛狗人也能共同來愛護環境，而不管是遛狗不留便、協助舉發遛狗留便或協助清理狗便，都可以對環境的維護有巨大的貢獻。環保局也有信心在完整的各項措施運作下，讓民眾感受到無狗便公害威脅的新市容。

(中時 )