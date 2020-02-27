27日苗栗縣長徐耀昌等人，督辦交通車消毒情況。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府針對縣內載送學生的交通車輛，27日提供免費消毒服務，防堵疫情。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府27日在縣立體育場旁空地，提供交通車輛消毒服務，要求注重車輛角落清潔消毒工作。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府加強學子消毒防疫工作，要求幼兒園、補習班等落實車輛清潔消毒之外，27日與環保局攜手合作，於縣立體育場旁空地為學生交通車輛，進行車內外與角落消毒防疫。

縣府教育處結合環保局著手校園防疫工作，開學前已完成各校環境消毒，27日苗栗縣幼兒園幼童專用車有134部、高中以下公私立學校校車有7部、補習班交通車約12部，計150多部，進行全面性交通車消毒噴灑工作，苗栗縣長徐耀昌、苗栗市長邱鎮軍、縣議員余文忠等人到場督辦。

教育處代理處長葉芯慧說明，各校做好環境清潔消毒外，交通車更為重要一環，每天載送孩童上、下學，接觸頻繁，除了要求各校與補習班等，加強車輛把手、座椅、走道清潔消毒外，27日再提供車輛免費消毒服務，宣示防堵疫情漏洞，更示範注重司機駕駛座、車內走道、座椅底部以及把手等消毒細節，將防疫工作徹底執行。

徐耀昌也表示，學童進出校園落實量體溫、酒精消毒等，校園、補習班全面消毒外，交通車更不得馬虎，各單位機關落實防疫工作，並配合中央政策清查各級學校教職員工生旅遊史、成立防疫小組，也將持續與中央密切聯繫，隨時掌握疫情最新狀況，讓家長放心更讓孩子快樂學習。

(中時 )