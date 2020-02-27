中國國民黨主席補選進入最後階段，首次參選黨主席的立法委員江啟臣提出，突破窠臼，提出服務數位化的概念，希望在人力精簡的困境下，利用數位化的方式，加強黨員認同，找回國民黨最擅長的組織戰力。

江啟臣表示，黨員是國民黨的資產，本來就應該應該做好黨員的服務，更要讓黨員感受到國民黨對於黨員意見的重視。他具體提出，創建數位黨部，透過手機APP、線上服務系統，在人力精簡的現況下，仍然能夠優化對於黨員的服務以及意見反饋機制。

江啟臣說，我們所有的黨員同志，都是改革道路上的夥伴。對於這些夥伴，我們應該要更認真對待以及服務。我常說，國民黨就是一個社團法人，但是我們對於會員的意見、想法以及服務需求，卻往往不夠重視，透過數位黨部的建立，我們可以用更快速、直接的方式與服務我們的黨員。

過去國民黨以組織戰見長，但是隨著兩次在野、黨產凍結，組織經營量能大幅滑落。江啟臣提出服務數位化的概念，希望透過數位化的方式，整合參政同志的服務量能。江啟臣表示，這樣的做法將有助於陸戰空戰整合，用網路概念作組織工作，找回國民黨組織戰量能。

(中時電子報)