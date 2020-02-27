為全力衝第三季開台，台灣大哥大已於今日中午完成繳清306.56億頻譜標金，同時也把5G事業計畫書、資通安全維護計畫一併送交國家通訊傳播委員會(NCC)。

台灣大表示，將會以最快的速度開台並積極投入建設，衝5G涵蓋率，讓一般消費者可以體驗到5G更高速、更低時延的行動寬頻服務，並積極投入企業專網的領域，協助產業升級，催生5G產業鏈的成形。

台灣大經過兩階段競標，順利取得5G最佳頻譜組合，不但足以提供各類超5G服務與應用的高速頻寬，發展各項創新應用，也為用戶成長注入動能活水；同時，頻譜競標後，更將全面投入5G基站建設，讓5G涵蓋率、可用率大幅提升。

台灣大指出，5G具有eMBB(增強型行動寬頻)、URLLC(超可靠低延遲通訊)、mMTC(巨量物聯網通訊)、MEC(行動邊緣運算)等四大技術特性，將可為電信業者在創新服務及垂直場域的應用上將有更多的商機，未來電信產業競爭態勢，亦可望從過去明顯以消費型用戶市場的競爭，逐步移轉到消費型用戶及企業型垂直應用場域市場並重的競爭。

(中時 )