蕭煌奇（右）談劉真私下暖心一面。（吳維書攝）

劉真搶救今（28日）邁入第22天，傳她因主動脈狹窄置換瓣膜手術入院台北榮總，沒想到手術一半心跳停止，只能裝上葉克膜搶救，她老公辛龍的經紀公司老闆吳宗憲近日曝葉克膜已撤掉，正在等候換心中。據消息指出，北榮原先打算拔管，觀察劉真是否自主呼吸，如無法，再考慮氣切方式，但裝上心室輔助器的她產生副作用，所以院方不考慮原先的拔管，現在只能繼續觀察。

2012年為了演場會，蕭煌奇曾向「國標女王」劉真拜師學舞好幾個月，他與黃路梓茵（Lulu）27日主持華視《上奅台灣歌》，談到劉真表示：「我知道劉真老師的事，有跟他們的人去聯繫，知道一些狀況，希望會有好轉。」談到演唱會當時，「劉真老師幫我編舞，我跟她有很多接觸，她非常細心，因為一般學舞蹈就很難，但眼睛看不見的人，她慢慢告訴我，這個動作是不是標準，她花很多時間教我。」他提及當時有公主抱動作，但反覆練習多次，那次練完腰還痠痛。

談及劉真，蕭煌奇感性表示：「她花很多時間教我，進入舞蹈真的蠻好玩，很謝謝她。」談及對劉真印象最深刻之處，「老師很輕聲細語，她必須用手帶我去摸每個動作位置，告訴我動作怎麼跳。」

而Lulu近日要開刀處理拇指外翻，早已備好N95口罩，她笑稱《綜藝大熱門》找了30位「醜妹」甄選代班，但她心中最擔心鹿希派來代班，其他平常心。談到前男友阿達16日到韓國大邱工作數日，回台緊急停工14天自主管理，Lulu笑稱，「真的假的？！幸好回的來，ok啊，現在也沒我的事，大家身體健康最重要。」

(中時 )